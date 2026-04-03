El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que variará entre el 32% y el 79%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que avanza la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 9 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol hacen de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, Marín disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes aprovechar al máximo las horas de luz y buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en su punto máximo hacia las 17:00 horas.

Hoy, 3 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados en su punto máximo a las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.