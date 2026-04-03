El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 88% al amanecer. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A lo largo de la mañana, el viento se mantendrá suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 19 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Lalín disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 73% al final del día. Las nubes altas que se prevén para la tarde no deberían interferir con la visibilidad del ocaso, que se producirá a las 21:00 horas.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una jornada primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los residentes podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche, pero en general, será un día perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un periodo de poco nuboso entre las 01:00 y las 08:00. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, especialmente entre las 09:00 y las 16:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Silleda se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 4 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 84%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 22 grados . Las horas más cálidas se prevén entre las 16:00 y las 17:00, cuando se alcanzarán los 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.