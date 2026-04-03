El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y descenderá hasta un 49% hacia la tarde.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 14 km/h, aumentando a 22 km/h en la mañana. A medida que el día progrese, el viento se moderará, alcanzando velocidades de entre 6 y 11 km/h en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque habrá momentos de brisa, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan afectar las actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o realizar deportes acuáticos. La ausencia de precipitaciones y el cielo mayormente despejado permitirán disfrutar de un ambiente agradable y soleado.

La salida del sol se producirá a las 08:14, ofreciendo una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 21:04, lo que proporcionará una larga jornada de luz diurna. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las vistas panorámicas que ofrece A Illa de Arousa.

En resumen, el tiempo de hoy en A Illa de Arousa será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con un ligero descenso a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.