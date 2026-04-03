El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con un ligero descenso a medida que avanza el día. A media tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas más altas y una humedad más baja generará un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante.

El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de A Guarda disfruten de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:03, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá y se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Rosal experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará mayormente despejado, especialmente entre las 9:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las condiciones sean óptimas para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.