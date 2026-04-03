El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en comparación con las primeras horas del día, cuando las mínimas se sitúan en torno a los 6 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 49% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día, brindando un tiempo más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el aumento de temperatura. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el noreste, manteniendo su intensidad moderada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:14, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera a las 21:03, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Gondomar.

En resumen, hoy será un día primaveral en Gondomar, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas, y subiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.