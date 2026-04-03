El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un periodo de poco nuboso entre las 01:00 y las 08:00. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, especialmente entre las 09:00 y las 16:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 22°C a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4°C, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22°C en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 87% a medianoche y descenderá hasta un 24% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 39% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable durante las horas de sol.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la naturaleza en su esplendor.

El orto se producirá a las 08:12, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 21:02, ofreciendo una jornada prolongada de luz solar. En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias, lo que invita a disfrutar de un día al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo hasta los 5 grados en las primeras horas del día. A partir de las 09:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 7 grados, y durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 23 grados a las 17:00 horas.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Silleda se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 4 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 84%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.