El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo hasta los 5 grados en las primeras horas del día. A partir de las 09:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 7 grados, y durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 23 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 81% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que el día avance, alcanzando un 48% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco y algo húmedo, las condiciones se volverán más agradables a medida que se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas. A medida que el día progrese, la intensidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 19 km/h en dirección noreste durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un día soleado y cálido. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo primaveral que se presenta en esta época del año.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de períodos de poco nuboso y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se espera que durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de claridad.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Silleda se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 4 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 84%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.