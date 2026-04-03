El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles altos durante la mañana, comenzando en un 82% y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas del día, pero a medida que la temperatura suba, la humedad más baja permitirá que el calor se sienta más cómodo.

El cielo estará mayormente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que aparecerán en la mañana y se intensificarán hacia la tarde. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al inicio del día. Sin embargo, a medida que el viento disminuya, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en las horas centrales de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:02. En resumen, hoy será un día agradable en Cuntis, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo poco nuboso a medida que avanza la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo hasta los 5 grados en las primeras horas del día. A partir de las 09:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 7 grados, y durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 23 grados a las 17:00 horas.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan lluvias. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso en la mayor parte del día, permitiendo que la luz solar se filtre y contribuya a un ligero aumento en las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.