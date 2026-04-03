El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 45% hacia las 20:00. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas de la mañana, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará notablemente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Catoira disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 39 km/h, disminuyendo a medida que avanza la jornada. A las 18:00, se espera que la velocidad del viento sea de solo 9 km/h, lo que contribuirá a una tarde tranquila y agradable.

La salida del sol está programada para las 08:13, y el ocaso será a las 21:03, lo que significa que los habitantes de Catoira podrán disfrutar de un día largo y luminoso. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el tiempo de hoy en Catoira se caracteriza por temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo que, aunque comenzará nublado, se despejará a lo largo del día. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo poco nuboso a medida que avanza la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de períodos de poco nuboso y nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se espera que durante las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de claridad.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Valga se prepara para un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, que comenzarán a dar paso a un cielo poco nuboso a partir de la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.