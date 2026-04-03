El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% y disminuyendo gradualmente hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser algo más cálida durante las horas centrales del día, especialmente con la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 21 km/h, pero no se anticipan condiciones que puedan resultar incómodas para los habitantes de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:01 horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, A Cañiza vivirá un día de primavera caracterizado por temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin precipitaciones, lo que permitirá a los residentes disfrutar de un ambiente propicio para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 3 de abril de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.