El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Cangas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 70% al amanecer y disminuyendo a lo largo del día, con valores que rondarán el 54% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, pero se espera que disminuyan a medida que avance la tarde. Esto hará que el día sea agradable para actividades al aire libre, aunque se sugiere tener precaución con el viento en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cangas podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la localidad.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente tranquilo y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, la situación mejorará ligeramente, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en la mayor parte del día, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Hoy, 3 de abril de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco por la mañana, pero con un notable aumento del calor hacia el mediodía.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, el cielo mostrará una mezcla de nubes altas y períodos de poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en algunos momentos, aunque no se esperan precipitaciones. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero a medida que avance el día, se alternarán con cielos poco nubosos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.