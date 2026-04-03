El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 84%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, conforme el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto a la previsión de viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:03, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con un ligero descenso a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.