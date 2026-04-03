El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo poco nuboso a medida que avanza la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 25 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 82% y bajará hasta un 21% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

El amanecer se producirá a las 08:13 horas, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:02 horas, brindando la oportunidad de disfrutar de un atardecer espectacular. En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo poco nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

Hoy, 3 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan lluvias. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso en la mayor parte del día, permitiendo que la luz solar se filtre y contribuya a un ligero aumento en las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.