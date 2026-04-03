El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente tranquilo y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, la situación mejorará ligeramente, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en la mayor parte del día, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será bien recibido, ya que se espera que el tiempo se sienta más cálido y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, llegando a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que la temperatura sube, la humedad se estabilizará alrededor del 46% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más tolerable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Estas condiciones de viento serán más notorias durante la mañana y la tarde, pero se calmarán hacia la noche. No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Bueu podrán disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para pasear por la costa o disfrutar de un café en una terraza. La salida del sol está programada para las 08:14, mientras que el ocaso se producirá a las 21:03, brindando a los habitantes de Bueu una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se presenta como una mezcla de nubes altas y claros, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral en la costa gallega.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Cangas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Hoy, 3 de abril de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco por la mañana, pero con un notable aumento del calor hacia el mediodía.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que el sol brille en varios momentos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.