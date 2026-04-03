El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

El cielo estará predominantemente poco nuboso durante gran parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y al final de la tarde. A lo largo de la jornada, se alternarán momentos de sol con intervalos de nubes, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto sugiere que los residentes de Barro podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 80% en las primeras horas y disminuyendo a un 54% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:02 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre y la planificación de encuentros sociales.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, con la posibilidad de disfrutar de un ambiente cálido y soleado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan lluvias. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso en la mayor parte del día, permitiendo que la luz solar se filtre y contribuya a un ligero aumento en las temperaturas.

Hoy, 3 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.