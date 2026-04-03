El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

El día de hoy, 3 de abril de 2026, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% y disminuyendo a lo largo del día, con un 60% previsto para la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría persistir, especialmente en las primeras horas. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en las horas de la tarde, pero se mantendrá en niveles cómodos para los residentes y visitantes de Baiona.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Baiona.

El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 21:03, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin la preocupación de la lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en comparación con las primeras horas del día, cuando las mínimas se sitúan en torno a los 6 grados.

Hoy, 3 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. A lo largo del día, se espera un predominio de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas, y subiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuirá y se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.