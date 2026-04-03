El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de abril

Hoy, 3 de abril de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 26 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el ambiente sea cálido y agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que contribuirá a un ambiente confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 37 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, el viento se calmará hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de As Neves podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el día de hoy en As Neves se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente para disfrutar de un paseo por la localidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 3 de abril de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 3 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en la mayor parte del tiempo.

El día de hoy, 3 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-02T20:52:12.