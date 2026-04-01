El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana, pero se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Esta combinación de sol y viento hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde. Esto significa que, aunque la humedad será más alta en las primeras horas, la sensación de frescura se incrementará a medida que el día avance, haciendo que el tiempo sea más cómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:01, momento en el cual el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, O Grove disfrutará de un día primaveral ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 20 grados, lo que será ideal para actividades al exterior.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 12°C durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10°C hacia la tarde.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.