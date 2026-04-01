El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 10°C. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 9°C en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 25°C hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 54%, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. La humedad alcanzará su punto más bajo en torno a las 14:00 horas, con un 29%, lo que permitirá que el calor se sienta más seco y cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes naturales que caracterizan a Mondariz.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13°C hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:59 horas, con un orto matutino a las 08:16 horas que dará inicio a un día espléndido.

En resumen, hoy en Mondariz se espera un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de abril de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 75% hacia la tarde.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.