El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas.

A medida que el día progrese, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10°C durante la tarde. Sin embargo, la situación mejorará hacia la noche, cuando las temperaturas comenzarán a recuperarse, llegando a los 15°C al final del día. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hará que la jornada sea propicia para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar una sensación refrescante. Este viento, aunque moderado, no debería representar un inconveniente para quienes planeen salir, ya que las condiciones generales serán bastante agradables.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes de los moañeses. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también podría ser un buen momento para disfrutar de la naturaleza y los paisajes que ofrece la costa gallega.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por la playa, realizando deportes o simplemente disfrutando de un café en una terraza. La naturaleza y el buen tiempo invitan a aprovechar al máximo este espléndido día de primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante todo el día.

Hoy, 1 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 1 de abril de 2026, Vigo disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, comenzando en 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados a las 08:00. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados a las 17:00 horas, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.