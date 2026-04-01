El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Meis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 9 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 66%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 17:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 36 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 68% al caer la noche. El cielo se despejará nuevamente, ofreciendo una vista clara del cielo estrellado, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una tranquila velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 01:00 y manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 03:00.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 20 grados, lo que será ideal para actividades al exterior.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.