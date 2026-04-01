El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 35% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, a pesar de las temperaturas agradables, el ambiente se sentirá más seco a medida que avance el día, lo que puede resultar en una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Las velocidades del viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, el viento se moderará, aunque seguirá siendo un factor a considerar, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 20 grados, lo que será ideal para actividades al exterior.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 10°C a medida que avance la jornada. La sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.