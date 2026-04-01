El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados entre las 2 y las 3 de la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y bajando a un 57% a las 2 de la mañana, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 11 grados a las 4 de la mañana y 10 grados a las 5. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 9 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 8 de la mañana. La brisa del este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h, contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer entre la 1 y las 5 de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa también experimentará una disminución, bajando a niveles de 36% hacia las 4 de la tarde, lo que favorecerá una sensación de calor más intensa.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará su máxima velocidad de 31 km/h entre las 4 y las 6 de la tarde. Esta brisa será más intensa en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor creciente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 7 de la tarde y bajando a 14 grados hacia la medianoche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:00, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa se mantendrá en torno al 61%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 13 grados a la 1 de la tarde.

Hoy, 1 de abril de 2026, Vilaboa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 10°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 65% en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.