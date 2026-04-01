El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 04:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 7 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 11 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y bajando gradualmente a un 72% a media mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura comenzará a sentirse más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 36 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00, con valores que podrían llegar a los 19 grados. La combinación de sol y nubes altas creará un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 73% hacia el final del día. El viento seguirá soplando desde el noreste, aunque a velocidades más suaves, lo que hará que la noche sea tranquila y fresca.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables durante la tarde y un cielo que se irá nublando ligeramente hacia la noche. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre sin preocupaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Forcarei se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9:00 y manteniéndose en ese rango hasta el mediodía.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.