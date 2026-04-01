El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 12°C durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10°C hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán rachas de hasta 26 km/h, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, lo que significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un máximo de 21°C en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura baje a 14°C, lo que podría hacer recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para explorar la belleza de la isla, disfrutar de sus playas y deleitarse con la gastronomía local en un ambiente cálido y acogedor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 20 grados, lo que será ideal para actividades al exterior.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana, pero se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

Hoy, 1 de abril de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se espera que las temperaturas oscilen entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.