El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta un 71% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el ambiente se tornará más cálido a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 42 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más placentera en el exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:01.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por la costa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 01:00 y 11 grados a las 02:00.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.