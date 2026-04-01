El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta un 66% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 23 grados , lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h desde el noreste en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo una velocidad constante que no superará los 8 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica se mantenga confortable, sin que el viento resulte incómodo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de Gondomar pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:01. En resumen, el día de hoy en Gondomar se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un tiempo primaveral, ideal para actividades al aire libre y para aprovechar el tiempo en compañía de amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados durante la madrugada y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 9°C en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.