El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Forcarei se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un termómetro que podría marcar hasta 20 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque comenzará despejado, mostrará la llegada de nubes altas hacia la tarde, lo que podría dar un toque de dramatismo al paisaje sin amenazar con precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Forcarei pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será un factor notable hoy, soplando desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. A medida que el viento se estabiliza, se espera que su velocidad se mantenga entre 12 y 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La tarde se presentará como el momento más cálido del día, con temperaturas que podrían llegar a los 20 grados, ideal para paseos y actividades familiares. Sin embargo, hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un cielo que se irá nublando hacia la tarde, pero sin riesgo de lluvia. Las condiciones son perfectas para disfrutar del aire libre, así que no olvide aprovechar este hermoso día primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9:00 y manteniéndose en ese rango hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.