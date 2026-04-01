El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente hasta un 70% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en la tarde, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que no debería causar inconvenientes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:00 horas. En resumen, A Estrada disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 14 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 9:00 y manteniéndose en ese rango hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.