El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando los 21 grados hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 32% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado debido al aumento de las temperaturas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían atenuar un poco la luz solar, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente las temperaturas. La transición hacia la noche traerá consigo cielos parcialmente nublados, pero las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a unos 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.