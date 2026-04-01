El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 9°C hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% y alcanzando hasta un 84% en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad, que caerá a un 36% hacia la tarde, lo que generará un ambiente más seco y cómodo. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el noreste, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas continuarán en descenso hacia la noche, con valores que rondarán los 15°C a las 18°C. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos.

El viento, que se mantendrá constante a lo largo del día, podría generar algunas ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando velocidades de hasta 51 km/h. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 21:01, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos, aprovechando el tiempo favorable y la ausencia de lluvias. En resumen, Catoira disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables y cielos despejados, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 14 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.