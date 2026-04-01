El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

Hoy, 1 de abril de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 75% hacia la tarde.

A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de un aumento en la nubosidad, aunque las nubes que se presenten serán de tipo alto y poco densas, lo que no afectará significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Este viento fresco contribuirá a mantener un ambiente agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán óptimas para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará tranquila y despejada, con temperaturas que caerán a alrededor de 12 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:59, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se perfila como perfecto para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 10°C. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 9°C en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que la luz del sol ilumine el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 17:00 y 18:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.