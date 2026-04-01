El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

Hoy, 1 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo a un 33% hacia la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, crea un ambiente propicio para disfrutar del sol sin preocupaciones de lluvia. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas meteorológicas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 33 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como el ciclismo o la navegación.

La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región. Los amantes de la naturaleza podrán aprovechar este día para explorar los alrededores, ya que las condiciones climáticas son ideales para caminatas y excursiones. Además, la combinación de sol y temperaturas agradables sugiere que será un buen momento para disfrutar de un picnic en uno de los hermosos espacios verdes de Cangas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:01. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de las maravillas que Cangas tiene para ofrecer, con un tiempo que invita a salir y disfrutar del aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante todo el día.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas.

Hoy, 1 de abril de 2026, Vigo disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, comenzando en 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 9 grados a las 08:00. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados a las 17:00 horas, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.