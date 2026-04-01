El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 20 grados, lo que será ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 67% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A pesar de la brisa, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean realizar actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana, pero se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

Hoy, 1 de abril de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se espera que las temperaturas oscilen entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.