El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

Hoy, 1 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 31% por la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que hará que el tiempo sea más agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 14 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, pero se espera que la intensidad del viento disminuya a medida que avance el día. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

En resumen, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural, ya sea dando un paseo, practicando deportes o simplemente relajándose al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas promete un día perfecto para disfrutar de la primavera en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 9°C hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% y alcanzando hasta un 84% en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.