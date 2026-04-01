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El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET

El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante todo el día.

La humedad relativa se situará en torno al 60% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 29% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, se tornará más seca conforme avance el día, lo que contribuirá a la sensación de calidez y confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento moderado será un aliado para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la playa, ya que el tiempo será propicio para disfrutar del sol y el aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 6 de la tarde. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 15 grados, manteniendo un ambiente templado y agradable para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la costa.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la belleza natural que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.

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