El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondan los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante todo el día.

La humedad relativa se situará en torno al 60% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 29% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, se tornará más seca conforme avance el día, lo que contribuirá a la sensación de calidez y confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento moderado será un aliado para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la playa, ya que el tiempo será propicio para disfrutar del sol y el aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 6 de la tarde. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 15 grados, manteniendo un ambiente templado y agradable para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la costa.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la belleza natural que ofrece la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 10°C a medida que avance la jornada. La sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.