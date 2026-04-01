El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 01:00 y manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 03:00.

Durante la mañana, el termómetro irá subiendo gradualmente, alcanzando los 14 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 22 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 68% y el 79%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 33 km/h hacia las 19:00, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Barro pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el cielo comience a cubrirse con algunas nubes altas, aunque sin afectar la claridad del día.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 22:00 y cerrando el día en torno a los 14 grados a las 23:00. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 69% hacia el final de la jornada. En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Meis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 9 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 66%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.