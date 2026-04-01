El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de abril

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados durante la madrugada y alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 56% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, será constante y contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, Baiona disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C a las 9°C en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 1 de abril de 2026, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 01:00 y 11 grados a las 02:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-31T20:52:11.