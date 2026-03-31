El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 42% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 18 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que se sienta un poco más fresco, especialmente en zonas expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se trata de deportes acuáticos o actividades en la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes de disfrutar de la gastronomía local en terrazas o participar en eventos al aire libre.

En resumen, Vilanova de Arousa se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, ya sea paseando por la costa, explorando los alrededores o simplemente relajándose bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.