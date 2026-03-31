El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 31 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente agradable y luminoso para todos los que salgan a disfrutar del aire libre.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y los 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, pero a medida que avance el día, se espera que el termómetro suba, alcanzando su punto máximo en la tarde. Este aumento de temperatura será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, donde los residentes y visitantes podrán aprovechar el tiempo primaveral.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura en la mañana, mientras que por la tarde, el ambiente será más seco y cálido, lo que hará que sea un momento perfecto para disfrutar de un café en una terraza o un picnic en el parque.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Durante las horas más activas del día, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras. Sin embargo, estas condiciones no deberían ser un impedimento para disfrutar del día, ya que el viento fresco puede resultar revitalizante.
No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.
Con el sol saliendo a las 08:19 y poniéndose a las 21:00, los habitantes de Vilagarcía de Arousa tendrán muchas horas de luz para aprovechar al máximo este espléndido día. En resumen, hoy es una jornada ideal para disfrutar de la belleza de la primavera en la costa gallega, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de todo lo que la región tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas