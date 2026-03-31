El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente agradable y luminoso para todos los que salgan a disfrutar del aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y los 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, pero a medida que avance el día, se espera que el termómetro suba, alcanzando su punto máximo en la tarde. Este aumento de temperatura será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, donde los residentes y visitantes podrán aprovechar el tiempo primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura en la mañana, mientras que por la tarde, el ambiente será más seco y cálido, lo que hará que sea un momento perfecto para disfrutar de un café en una terraza o un picnic en el parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Durante las horas más activas del día, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras. Sin embargo, estas condiciones no deberían ser un impedimento para disfrutar del día, ya que el viento fresco puede resultar revitalizante.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

Con el sol saliendo a las 08:19 y poniéndose a las 21:00, los habitantes de Vilagarcía de Arousa tendrán muchas horas de luz para aprovechar al máximo este espléndido día. En resumen, hoy es una jornada ideal para disfrutar de la belleza de la primavera en la costa gallega, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de todo lo que la región tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.