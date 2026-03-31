El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles que varían entre el 34% y el 80% a lo largo del día. En las primeras horas, la humedad será más alta, pero a medida que avance la tarde, se espera que disminuya, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas. Este viento moderado será un alivio, especialmente durante las horas de mayor calor, y no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la visibilidad o la seguridad en las actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:59 horas, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 17:00 horas, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá seguir disfrutando de la velada sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.