El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 31 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso" en los periodos iniciales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el aumento de la temperatura a medida que avanza el día podría hacer que el tiempo se sienta más templado.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vila de Cruces pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. Los vientos más fuertes se sentirán en la tarde, por lo que es aconsejable tener precaución si se planean actividades al aire libre.
A medida que el día se acerca a su fin, el cielo comenzará a despejarse, con condiciones más favorables para disfrutar de la tarde y la noche. La puesta de sol está programada para las 20:57, lo que permitirá a los habitantes de Vila de Cruces disfrutar de un atardecer posiblemente despejado, ideal para paseos y reuniones al aire libre.
En resumen, el día de hoy en Vila de Cruces se presenta como una jornada mayormente cubierta, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y ventoso, especialmente en las horas de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.
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