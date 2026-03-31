El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama claro que se extenderá hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 19:00 horas, y cerrando la jornada con 15 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 34% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la percepción de la temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Vigo podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.