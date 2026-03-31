El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 31 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 73% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 36% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59 horas.
En resumen, el día en Tui se perfila como ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir, explorar y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.
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