El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Tomiño, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente luminoso durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y paseos por la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados a las 6:00 AM, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 26 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 3:00 PM. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados a las 4:00 PM y bajando a 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 36% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento ligero proporcionará una brisa refrescante, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin que el calor se vuelva agobiante.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes de Tomiño disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son perfectas para realizar excursiones, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en los parques locales.

El amanecer se producirá a las 8:19 AM y el ocaso a las 8:59 PM, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para aprovechar al máximo el día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Tomiño, con un tiempo perfecto para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.