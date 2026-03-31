El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso" en algunos momentos. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, aunque se prevé que hacia la tarde se produzcan algunas mejoras temporales en la visibilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleve, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Silleda se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día sin interrupciones por el tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el día será seco.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento notable. Aunque el cielo estará cubierto, la ausencia de lluvias permitirá que la jornada transcurra sin contratiempos, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.