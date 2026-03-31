El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y primaveral.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no resultará excesivamente bochornoso, lo que es ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el exterior.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 17 y 29 km/h. Durante las primeras horas, la brisa será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y sol puede resultar refrescante, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades que Sanxenxo tiene para ofrecer.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, rondando los 12 grados, lo que puede hacer que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará una sensación de frescura. Es un momento perfecto para disfrutar de la belleza de la costa gallega y de las actividades que la localidad ofrece, desde paseos por la playa hasta disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.