El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá actividades al aire libre y paseos por la naturaleza. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 25 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 13 grados y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 25 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y agradable, ideal para disfrutar de actividades al exterior.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 36 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los habitantes de Salvaterra de Miño disfruten de un día soleado y cálido.

La salida del sol se producirá a las 08:18, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:58, ofreciendo una larga jornada de luz. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, picnics o simplemente relajarse en los parques locales. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo en Salvaterra de Miño.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.