El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 06:00 horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A media tarde, se prevé que la temperatura alcance los 23 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para disfrutar de paseos o actividades en el exterior.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante las horas de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics o excursiones.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día propicio para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar deporte, pasear o simplemente relajarse en un entorno natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.