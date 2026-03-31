El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 31 de marzo

El día de hoy, 31 de marzo de 2026, Ribadumia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 22 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer.

A medida que el día avance, el sol se elevará en el horizonte a las 08:19 y se ocultará a las 21:00, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por los alrededores, realizar deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

Es importante recordar que, aunque las temperaturas serán agradables, las ráfagas de viento pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante esos momentos.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-30T20:57:12.